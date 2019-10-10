"Şenol Güneş Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi hocasıdır"

A Spor yorumcusu Emre Bol, Ana Haber programında Milli Takım'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Şenol Güneş ile ilgili konuşan Bol, "Bana göre Şenol Güneş, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi hocasıdır." ifadelerini kullandı.