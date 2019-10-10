10 Ekim 2019, Perşembe
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"Emre Belözoğlu Arnavutluk maçının kadrosunda olacak"
A Spor yorumcusu Emre Bol, Ana Haber programında Milli Takım'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Emre Belözoğlu ile ilgili konuşan Bol, "Emre Belözoğlu Arnavutluk maçının kadrosunda olacak" ifadelerini kullandı.
10.10.2019
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