10 Ekim 2019, Perşembe

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"Emre Belözoğlu Arnavutluk maçının kadrosunda olacak"

A Spor yorumcusu Emre Bol, Ana Haber programında Milli Takım'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Emre Belözoğlu ile ilgili konuşan Bol, "Emre Belözoğlu Arnavutluk maçının kadrosunda olacak" ifadelerini kullandı.
10.10.2019

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