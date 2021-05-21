21 Mayıs 2021, Cuma
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Şenol Güneş: Cengiz Ünder oynamadığı için sıkıntı yaşıyor
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 hazırlıkları öncesinde açıklamalarda bulundu. Güneş, "Cengiz Ünder burada, takımı izin verdi. Okay, küme düşmesine rağmen West Bromwich bırakmak istemediği için gelemedi. Bir sıra bile ekonomik olarak önemli Premier Lig'de... Hukuki hakları var. Bazı oyuncularımızın güncel durumunu bilmiyoruz. Örneğin Cengiz uzun süredir oynamadı. Oyuncuların durumlarına göre karar vereceğiz. Cengiz Ünder'de oynamamanın verdiği bir moral bozukluğu, bir sıkıntı var. Ancak çok heyecanlı, çok hırslı. İyi olacağını düşünüyorum." dedi.
21.05.2021
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