Son dakika spor haberleri: A Milli Takım oyuncularımız Kaan Ayhan ve Mert Müldür açıklamalarda bulundu

Son dakika spor haberleri: EURO 2020 Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklara katılmak için Antalya'ya gelen Kaan Ayhan ve Mert Müldür açıklamalarda bulundu. Ayhan, "lkemizi EURO 2020'de temsil etmek gurur verici. Kamplar iyi hazırlanıp iyi bir Avrupa Şampiyonası geçirmek istiyoruz." derken, Müldür ise, "İtalya Milli Takımı'nda olan futbolcuları yakından tanıyorum turnuvanın ilk maçını büyük bir heyecanla bekliyoruz" dedi.

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