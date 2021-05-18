18 Mayıs 2021, Salı
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Burak Yılmaz seslendirdi! "Kaptanınız konuşuyor..."
Türk Hava Yolları (THY), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayınladığı özel bir videoyla kutladı. Videonun seslendirmesini A Milli Takım'ın kaptanı Burak Yılmaz yaptı. İşte o paylaşım...
18.05.2021
THY, 19 Mayıs için özel bir film de hazırladı. Filmde, A Milli Futbol Takımı kaptanı Burak Yılmaz'ın "Aziz Türk Milleti! Kaptanınız konuşuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 102 yıl önce bugün Milli Mücadele'yi başlatmıştı. Bugün biz de onun izinde yeni bir yolculuğa hazırlanıyoruz. 84 milyonun kalbi bizimle atıyor, biliyoruz. Şimdi hedefimiz: Hep birlikte, daha yükseğe!" sözleriyle okuduğu bir anons da yer alıyor.
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