Milliler 573. sınavına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Andorra ile yapacağı EURO 2020 Elemeleri H Grubu maçıyla 573. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 301'i resmi, 271'i özel 572 maçta, biri hükmen olmak üzere 217 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 244'ü deplasmanda, 248'i evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu karşılaşmalarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 754 gol attı, kalesinde 822 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 572 karşılaşmanın 491'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de okyanusya temsilcileriyle yaptı.

A Milli Takım, Andorra mücadelesiyle birlikte yaklaşık 4 yıl 10 ay sonra İstanbul'da resmi bir maça çıkacak.

Ay-yıldızlılar, İstanbul'daki son resmi maçını EURO 2016 Elemeleri'nde 16 Kasım 2014'te Kazakistan ile Türk Telekom Stadı'nda oynamıştı. Milliler, İstanbul'daki son karşılaşmasında ise 28 Mayıs 2018'de İran'ı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk etmişti.

A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 57. maçına Andorra mücadelesiyle çıkacak.

Şenol Güneş yönetiminde 56 karşılşamada milliler, 28 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 85 gol atarken, kalesinde 53 gole engel olamadı.

A Milli Futbol Takımı, Andorra ile tarihinde üçüncü kez karşılaşacak. İki ülke a milli takımları daha önceki iki maçını da 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gruplarında oynamıştı. Türkiye, 2013 yılında oynanan D Grubu karşılaşmalarında rakibini deplasmanda 2-0, sahasında da 5-0 mağlup etmişti.