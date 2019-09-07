Millilerin konuğu Andorra

A Milli Futbol Takımı ​EURO 2020 Elemelerinde yeni bir sınava çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip, H Grubu 5. maçında sahasında ​Andorra ile karşı karşıya gelecek. Milli takımda Oğuzhan ​Özyakup ve Cengiz Ünder, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Ay-yıldızlı ekipte bu mücadele öncesi Okay Yokuşlu, Dorukhan Toköz ve Nazım Sangare'nin de sakatlıkları bulunuyor.

Türkiye'nin yer aldığı grupta saat 19'da İzlanda-Moldova ve saat 21.45'te Fransa-Arnavutluk maçları da oynanacak.

Grupta yaptığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekip, 9 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa lider, İzlanda ise 3. sırada yer alıyor.

Vodafone Park'ta saat 21:45'te başlayacak Türkiye-Andorra mücadelesini İskoçya Donald Robertson yönetecek