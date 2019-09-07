07 Eylül 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Millilerin konuğu Andorra
A Milli Futbol Takımı EURO 2020 Elemelerinde yeni bir sınava çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip, H Grubu 5. maçında sahasında Andorra ile karşı karşıya gelecek. Milli takımda Oğuzhan Özyakup ve Cengiz Ünder, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Ay-yıldızlı ekipte bu mücadele öncesi Okay Yokuşlu, Dorukhan Toköz ve Nazım Sangare'nin de sakatlıkları bulunuyor.
07.09.2019
Türkiye'nin yer aldığı grupta saat 19'da İzlanda-Moldova ve saat 21.45'te Fransa-Arnavutluk maçları da oynanacak.
Grupta yaptığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekip, 9 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa lider, İzlanda ise 3. sırada yer alıyor.
Vodafone Park'ta saat 21:45'te başlayacak Türkiye-Andorra mücadelesini İskoçya Donald Robertson yönetecek
EN ÇOK İZLENENLER
- Erol Bedir: Mağdur olan taraf biziz
- Flaş sözler: "Abdullah Avcı Lemina'yı istemedi"
- "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim"
- Trabzonspor'un Getafe programı belli oldu
- "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim"
- İşte Ümit Millilerimizin golü
- Luiz Gustavo'dan büyük fedakarlık
- Erol Bedir: Mağdur olan taraf biziz
- "Mali yapı için yoğun mesai yaptık"
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"