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U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye 2-3 İngiltere (ÖZET)

Ümit Milli Takımımız, U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme​ Grubu'nda konuk ettiği İngiltere'ye 2-1 öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup oldu.
07.09.2019

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