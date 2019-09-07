07 Eylül 2019, Cumartesi
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U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye 2-3 İngiltere (ÖZET)
Ümit Milli Takımımız, U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu'nda konuk ettiği İngiltere'ye 2-1 öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup oldu.
07.09.2019
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