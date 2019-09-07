U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye 2-3 İngiltere (ÖZET)

Ümit Milli Takımımız, U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme​ Grubu'nda konuk ettiği İngiltere'ye 2-1 öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup oldu.