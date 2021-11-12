Milli Takım haberleri - O isimler neden Milli Takıma çağırılmadı? "Tecrübeli oyuncular..."

Milli Takım 2022 Dünya Kupası Eleme maçları için mesaisini sürdürüyor. Teknik direktör Stefan Kuntz'un gözetiminde sıkı çalışan A Milli Takım oynayacağı 2 maçı da almak zorunda. Geçtiğimiz günlerde kadroyu açıklayan Stefan Kunzt, bazı isimleri takıma almadı. Radyo programcısı Salim Manav, kadro tercihi hakkında konuştu. Manav, "Bazı isimlerin Milli Takım'da olması gerekiyordu. Sol bek pozisyonunda Sivassporlu Uğur Çiftçi'yi görebilirdik. 2,5 yıldır çok güzel bir gelişimi var. Serdar Gürler, Konyaspor'da müthiş bir performans ortaya koydu. İrfan Can Kahveci de bu kadroda beklemiştim. Serdar Gürler yerine Barış Alper Yılmaz tercih edildi. Bence hoca kadroyu seçerken bazı kriterlere bakıyor. Biraz daha genç oyuncuları tercih ediyor. Adem Büyük'ün de beklentisi vardı. Bazen tecrübeli oyuncular kadroya çağrılmalı." | Milli Takım haberleri

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