Milli Takım haberleri - Milli Takımda özel kaleci antrenmanı!

A Milli Takım 2022 Dünya Kupası Eleme maçlarında Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak. Devam eden kampı basın görevlileri takip ediyor. Yapılan çalışmalar sırasında bir antrenman dikkat çekti. Milli Takımımızın kalecileri Uğurcan Çakır, Sinan Bolat ve Ersin Destanoğlu özel gözlükler takarak antrenman yaptılar. Gözlüklerin özellikleri ise kalecilerin görüş açılarını kapatıyor. Milli kaleciler bu şekilde yan top çalışması yaptı. İşte o görüntüler... | Milli Takım haberleri

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