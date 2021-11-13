13 Kasım 2021, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Milli Takım haberleri - İşte Millileri gruptan çıkaracak senaryo! "Benim korkum..."

A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası bileti için 2 önemli maça çıkacak. 15 puanla 3. sırada bulunan Milliler, önce Cebelitarık ardından Karadağ ile karşılaşacak. Grupta Norveç 17 puanla 2. sıradayken liderlik 19 puanla Hollanda'da bulunuyor. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, gruptan çıkmamıza yarayacak senaryoyu anlattı. Aktan, "Cebelitarık'ı yeneriz ve puan olarak kendimizi üste atarız, Karadağ'ı deplasmanda yenebilirsek o zaman Hollanda-Norveç maçı için umutlanırız. Averaj konusunda şansımızın olmadığı düşünüyorum. Ama benim korkum Hollanda ve Norveç'in ayak tenisi oynayıp kardeş kardeş bir beraberlikle birlikte yukarıya çıkmaları. Cebelitarık karşısında taktik yapacak bir durum yok. öne geçtiğinizde de aynı oyunu oynayacaklar." dedi. | Milli Takım haberleri
13.11.2021
ABONE OL

İşte Millileri gruptan çıkaracak senaryo! Benim korkum... İşte Millileri gruptan çıkaracak senaryo! "Benim korkum..." 13.11.2021
GOL | Belçika U21 2-0 Türkiye U21 GOL | Belçika U21 2-0 Türkiye U21 13.11.2021
GOL | Belçika U21 1-0 Türkiye U21 GOL | Belçika U21 1-0 Türkiye U21 12.11.2021
Kuntz Cebelitarık maçı öncesi konuştu! Kuntz Cebelitarık maçı öncesi konuştu! 12.11.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Kerem Aktürkoğlu Türkiye - Cebelitarık maçı öncesi konuştu! Kerem Aktürkoğlu Türkiye - Cebelitarık maçı öncesi konuştu! 12.11.2021
Milli Takımda özel kaleci antrenmanı! Milli Takımda özel kaleci antrenmanı! 12.11.2021
O isimler neden Milli Takıma çağırılmadı? Tecrübeli oyuncular... O isimler neden Milli Takıma çağırılmadı? "Tecrübeli oyuncular..." 12.11.2021
Kaan Ayhan ve Taylan Antalyalı Türkiye - Cebelitarık maçı öncesi konuştu Kaan Ayhan ve Taylan Antalyalı Türkiye - Cebelitarık maçı öncesi konuştu 10.11.2021
Cherchesov A Spor’a konuştu! Kuntz’tan önce Hamit Altıntop ile görüştüm Cherchesov A Spor'a konuştu! "Kuntz'tan önce Hamit Altıntop ile görüştüm" 10.11.2021
Milli eldivenlerden iddialı sözler! Hep birlikte savaşacağız Milli eldivenlerden iddialı sözler! "Hep birlikte savaşacağız" 09.11.2021
Milli Takım için flaş itiraf! Kadroya bazı isimleri... Milli Takım için flaş itiraf! "Kadroya bazı isimleri..." 14.10.2021
Uluç’tan sert eleştiri! Milli Takım’da 10 tane Belhanda oynuyor Uluç'tan sert eleştiri! "Milli Takım'da 10 tane Belhanda oynuyor" 14.10.2021
Canlı yayında A Milli Takım ve Burak Yılmaz sözleri! Oyuna onunla başlamak... Canlı yayında A Milli Takım ve Burak Yılmaz sözleri! "Oyuna onunla başlamak..." 12.10.2021
Kazakistan U21 0-1 Türkiye U21 | MAÇIN TAMAMI Kazakistan U21 0-1 Türkiye U21 | MAÇIN TAMAMI 12.10.2021
GOL | Kazakistan U21 0-1 Türkiye U21 GOL | Kazakistan U21 0-1 Türkiye U21 12.10.2021
A Milli Takım oyuncuları için canlı yayında flaş tespit! Sorumluluktan kaçıyor A Milli Takım oyuncuları için canlı yayında flaş tespit! "Sorumluluktan kaçıyor" 12.10.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Fatih Terim biletlerini kesti
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da transfer bombası patlatıyor! Fatih Terim'in gözdesi Aslan olacak
Spor camiasından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları!
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta devre arasında kimler ayrılacak? Belli oldu...
GALATASARAY HABERLERİ: Transfer bombası patlıyor! Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a geliyor
GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'a Sambacı orta saha! Transfer ocak ayında gerçekleşecek...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör