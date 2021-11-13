Milli Takım haberleri - Milli Takım'da sistem tartışması! "Oyuncular etkileniyor"

Milli Takım'ın oyunu tartışılmaya devam diyor. Teknik direktör Şenol Güneş ile 2020 Avrupa Şampiyonası ile başlayan tartışmalar, yolların ayrılması ile beraber devam etti. Yerine getirilen Stefan Kuntz'un nasıl bir sistem getireceği ise merak konusu. A Spor yorumcusu Taner Karaman, sistem ile oyuncuların performansını değerlendirdi. Karaman, "Almanya'nın, İspanya'nın, Fransa'nın ne oynadığını biliyoruz. Biz ne oynuyoruz, belli değil. Ne oynadığı belli olmayan bir takımda oyuncuların performansı tabii ki düşer." dedi. | Milli Takım haberleri

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