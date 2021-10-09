MİLLİ TAKIM HABERLERİ - Haldun Domaç: Bu maçta bir şey değişmediyse neden Şenol Güneş'i gönderdik?

2022 Katar Dünya Kupası Eleme Grubu maçında Norveç ile berabere kalan A Milli Futbol Takımı'mızın işi zora girdi. Hollanda maçı sonrasında karşılıklı anlaşarak ayrılan Şenol Güneş'ten sonra göreve getirilen Stefan Kuntz'u değerlendiren A Spor yorumcusu Haldun Domaç, "Oynanan futbolda bir değişiklik yok. Bu maçta bir şey değişmediyse neden Şenol Güneş'i gönderdik? Biz kazanmak zorundayken neden Serdar Dursun kenarda bekliyor?" dedi. | Milli Takım haberleri

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