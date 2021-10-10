MİLLİ TAKIM HABERLERİ - İlk maçta ne bekliyorsunuz?

A Milli Takım, 2022 Katar Dünya Kupası Eleme Grubu maçında Norveç'le İstanbul'da 1-1 berabere kaldı ve Dünya Kupası bileti için şansını zora soktu. Maçtan önce Şenol Güneş ile anlaşılarak yollar ayrılmıştı. Yerine gelen Alman Stefan Kuntz'un ilk maçtan eleştirilmesi hakkında konuşan A Spor yorumcusu Saffet Akbaş, "Bir oyuncuyu eleştirmek için onun kadar oynamak lazım. Yeni gelmiş bir antrenörden ilk maçta ne bekliyorsunuz? Hocanın kendi alışkanlıkları var ama siz farklı davranmasını istiyorsunuz. Hocaya biraz zaman tanımak gerekiyor." dedi. | Milli Takım haberleri

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