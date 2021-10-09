MİLLİ TAKIM HABERLERİ - O soruya şok cevap! "Kadro değişikliği..."

2022 Dünya Kupası Eleme Grubu 7. maçında Milliler, Norveç karşısında puan kaybı yaşadı. Kritik maçta yalanılan puan kaybı ile beraber Norveç, grup ikinciliği için avantaj sahibi oldu. skordan çok oyunu performanslarının eleştirildiği maçtan sonra A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, "Dünya Kupası Elemeleri'nden sonra Stefan Kuntz kadro değişikliğine gidecek. Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne ve Uluslar Ligi'ne başlayacağız." dedi. | Milli Takım haberleri

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