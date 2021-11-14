14 Kasım 2021, Pazar
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Milli Takım haberleri - A Milli Takım'ımız için konuştu ve ekledi: Haaland keşke olsaydı!
A Milli Futbol Takım'ımız, 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu maçında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Milliler, Norveç'in Karadağ ile 0-0 berabere kalmasıyla beraber son viraja grup ikincisi olarak girdi. Son maçlar öncesinde Millilerin grubunu, A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök yorumladı. Özkök, "Haaland'ın olmaması iyiydi. Şimdi ise Haaland keşke olsa diyoruz. Norveç son maçta Hollanda'yı ve biz Karadağ'ı yenersek direkt Dünya Kupası'na katılma durumumuz olacaktı." dedi. | Milli Takım haberleri
14.11.2021
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