13 Kasım 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Türkiye Cebelitarık maçı sonrası Stefan Kuntz: Oyuncularımla gurur duyuyorum
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Cebelitarık'ı konuk etti ve sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından ay-yıldızlıların teknik direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Kuntz, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Onları saha kenarında izlemek zevkti." dedi. | A Milli Takım haberleri
13.11.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Tolgay'dan flaş sözler: 7 ay paramızı alamadık
- G.Saray'da Kerem'in sözleşmesine serbest kalma maddesi eklenecek mi?
- Eski futbolcudan Millilere şok sözler! "Laubalilik var"
- GOL | Belçika U21 1-0 Türkiye U21
- Nevzat Dindar: ''Kerem Aktürkoğlu Her İki Ayağıyla Top Sürebilen Özel Bir Oyuncu'' A Spor
- Taner Karaman: ''Josef'in Sözleşmesi Belkide Bonservis Kazandırabilir'' A Spor / Spor Ajansı
- Ofspor'dan Hayırdır İnşallah paylaşımı
- Tanju Çolak: "Kerem Aktürkoğlu Yıldız Olabilir, Daha Çok Çalışması Lazım" / A Spor / Spor Gündemi
- Tolgay'dan flaş sözler: 7 ay paramızı alamadık
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...