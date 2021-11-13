Türkiye Cebelitarık maçı sonrası Stefan Kuntz: Oyuncularımla gurur duyuyorum

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Cebelitarık'ı konuk etti ve sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından ay-yıldızlıların teknik direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Kuntz, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Onları saha kenarında izlemek zevkti." dedi. | A Milli Takım haberleri

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