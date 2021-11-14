14 Kasım 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Milli Takım haberleri - Canlı yayında flaş Milli Takım sözleri! "Bu 11 ile Karadağ'ı yenemeyiz"
A Milli Futbol Takım'ımız sahasında Cebelitarık'a karşı 6-0 galip geldi. 2022 Dünya Kupası bileti için son maçına çıkacak olan ay yıldızlı ekibimiz Karadağ'ı yenmesi durumunda seribaşı olabilir. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Milli Takım hakkında açıklamalarda bulundu. "Cebelitarık maçına çıktığımız 11 ile Karadağ'ı yenebileceğimizi sanmıyorum. Dünkü 11 Cebelitarık için kurulmuş bir 11. Bambaşka bir 11'e ihtiyacımız var. Umuyorum Stefan Kuntz bu maç için özel bir tedbir almıştır." dedi. | Milli Takım haberleri
14.11.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Tolgay'dan flaş sözler: 7 ay paramızı alamadık
- Eski futbolcudan Millilere şok sözler! "Laubalilik var"
- Nevzat Dindar: ''Kerem Aktürkoğlu Her İki Ayağıyla Top Sürebilen Özel Bir Oyuncu'' A Spor
- Taner Karaman: ''Josef'in Sözleşmesi Belkide Bonservis Kazandırabilir'' A Spor / Spor Ajansı
- G.Saray ve F.Bahçe için şok ifade! "Kaybeden şampiyonluktan olur"
- Tanju Çolak: "Kerem Aktürkoğlu Yıldız Olabilir, Daha Çok Çalışması Lazım" / A Spor / Spor Gündemi
- Tolgay'dan flaş sözler: 7 ay paramızı alamadık
- Nevzat Dindar: ''Rakipleri Küçümseyerek Onlarla Uluslar Liginde Aynı Torbaya Düştük'' A Spor
- Aslan forvet kararını verdi! "O ismin listede olduğunu gördüm"
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...