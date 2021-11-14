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Milli Takım haberleri - Canlı yayında flaş Milli Takım sözleri! "Bu 11 ile Karadağ'ı yenemeyiz"

A Milli Futbol Takım'ımız sahasında Cebelitarık'a karşı 6-0 galip geldi. 2022 Dünya Kupası bileti için son maçına çıkacak olan ay yıldızlı ekibimiz Karadağ'ı yenmesi durumunda seribaşı olabilir. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Milli Takım hakkında açıklamalarda bulundu. "Cebelitarık maçına çıktığımız 11 ile Karadağ'ı yenebileceğimizi sanmıyorum. Dünkü 11 Cebelitarık için kurulmuş bir 11. Bambaşka bir 11'e ihtiyacımız var. Umuyorum Stefan Kuntz bu maç için özel bir tedbir almıştır." dedi. | Milli Takım haberleri
14.11.2021
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Canlı yayında flaş Milli Takım sözleri! Bu 11 ile Karadağ’ı yenemeyiz Canlı yayında flaş Milli Takım sözleri! "Bu 11 ile Karadağ'ı yenemeyiz" 14.11.2021
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