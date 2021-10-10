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Merih Demiral Letonya - Türkiye maçı öncesi konuştu! "Dünya Kupası'na katılma inancım tam"

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 8. maçında deplasmanda Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'mızda Merih Demiral, teknik direktör Stefan Kuntz ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Milli futbolcu, "Hamit abi ve hocamız bizimle çok iyi ilgileniyor ve bu süreçten çıkacağımızı düşünüyorum. Benim Dünya Kupası'na katılma inancım devam ediyor. İnşallah burada kazanacağız ve bu kötü durumdan çıkacağız." dedi.
10.10.2021
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