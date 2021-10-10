10 Ekim 2021, Pazar
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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Letonya maçı öncesi konuştu! "Zaman gerekiyor"
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Letonya ile oynanacak olan maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam, "Topla daha iyi olma çalışmalarımız devam ediyor, takımla çok fazla çalışamadık. Takımla daha fazla zaman geçirmem gerekiyor. Zaman gerekiyor her şey için" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
10.10.2021
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