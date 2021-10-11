MİLLİ TAKIM HABERLERİ - Serkan Korkmaz: Anahtar Hamit Altıntop'a verildiği için mutluyum

A Milli Takım'da Şenol Güneş ile anlaşılarak yolların ayrılmasından sonra kriz masası kuruldu ve masanın başına Hamit Altıntop getirildi. Altıntop, krizi Stefan Kuntz'u getirerek yönetmeye çalışıyor. Hamit Altıntop'un liderliği hakkında konuşan A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, "A Milli Takım, Ümit Milli takıma benzemez. Tek bir işi vardır, maç kazanmaktır. A Milli Takım'ın görevi ekol yaratmak değildir. A Milli Takımı bir sonuçtur. Anahtar Hamit Altıntop'a verildiğinde de mutlu oldum." dedi. | Milli takım haberleri

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