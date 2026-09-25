A Milli Futbol Takımımız gole çok yaklaştı! İşte o pozisyon

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Grubu ilk maçında evinde Fransa'yı konuk etti. Ay-yıldızlılar mücadelenin 27. dakikasında Ferdi Kadıoğlu ile gole çok yaklaştı. İşte o anlar…