Hasan Ali Kaldırım Sırbistan maçında neden oyundan çıktı? Canlı yayında açıkladı

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Bire Bir Futbol programında UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Türkiye - Sırbistan maçıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Demir, "Hasan Ali ilk golde hata yaptığında Şenol Güneş'in bağırışlarını duydu ve çıkmak istedi." dedi.

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