"40 tane takım kursam Hasan Ali, Okay, Kenan ve Mahmut bir arada oynamaz"

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Bire Bir Futbol programında UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Türkiye - Sırbistan maçını değerlendirdi. Demir, "40 tane takım kursam Hasan Ali, Okay, Kenan, Mahmut bir arada oynamaz." dedi.

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