06 Kasım 2020, Cuma

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Son dakika: Hakan Gündoğar: Caner Erkin milli takımda olacak

A Spor muhabiri Hakan Gündoğar, 'Spor Ajansı' programında programında A Milli Takım'ın aday kadrosu hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Gündoğar, "Caner Erkin milli takıma davet edilecektir" dedi.
06.11.2020
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