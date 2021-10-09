09 Ekim 2021, Cumartesi
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Erman Toroğlu Türkiye - Norveç maçını yorumladı! "Bu kadro Kuntz'un değil"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda oynanan Türkiye - Norveç maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, "Bu Milli Takım'ın kadrosu Kuntz'un değil, Hamit Altıntop'un" dedi.
09.10.2021
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