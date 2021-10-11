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Erman Toroğlu'dan Letonya - Türkiye maçı yorumu! "Letonya fizik olarak bizi ezdi"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Milli Takım'ın Letonya karşılaşmasının devre arasında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Caner'den ne bekliyorlar mesela? İki takım arasında baya bir fark var. Teknik olarak fark var ama bu teknik sahaya yansımıyor. Teknik olarak bizden daha iyi değiller ama fizik olarak bizi ezdiler. Bizden çok daha dengeli oynuyorlar" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
11.10.2021
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