11 Ekim 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Erman Toroğlu'dan Letonya - Türkiye maçı yorumu! "Letonya fizik olarak bizi ezdi"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Milli Takım'ın Letonya karşılaşmasının devre arasında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Caner'den ne bekliyorlar mesela? İki takım arasında baya bir fark var. Teknik olarak fark var ama bu teknik sahaya yansımıyor. Teknik olarak bizden daha iyi değiller ama fizik olarak bizi ezdiler. Bizden çok daha dengeli oynuyorlar" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
11.10.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Serdar Sarıdağ, Beşiktaş'ın Başakşehir Maçındaki Muhtemel İlk 11'ini Açıkladı! / A Spor / Son Sayfa
- Mehmet Emin Uluç, Fenerbahçe'deki Son Gelişmeleri Değerlendirdi! / A Spor / Sabah Sporu / 11.10.2021
- "Anahtar Hamit Altıntop'a verildiği için mutluyum"
- Derbi öncesi son detayları açıkladı! O isimler sahada olacak mı?
- Muslera hata yaptı Messi golü attı
- Canlı yayında taktiği açıkladı! "O taktikle oynuyorsan Mesut'tan..."
- Serkan Korkmaz: "Anahtar Hamit Altıntop'a Verildiği İçin Mutluyum!" /A Spor/Spor Ajansı / 11.10.2021
- Ozan Zeybek: "Fenerbahçe, Samatta'yı Bile Arayacak Duruma Gelebilir!" / A Spor/Son Sayfa/ 10.10.2021
- Avrupa Şampiyonu Down Futsal Milli Takımı İstanbul'a geldi
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...