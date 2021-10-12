A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Letonya maçının ardından konuştu! "Oyuncularımı kutluyorum"

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'ımız, Letonya'yı 2-1 ile geçti. Müsabakanın ardından teknik direktör Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Kuntz, "Oyuncularımın yediğimiz golden sonra verdiği reaksiyon için onları kutluyorum. Onlar hakkında çok yorum yapıldı. Bundan elbette etkilenirsiniz. Bu galibiyet onlar için önemli. Onlar adına seviniyorum. Çünkü daha fazlasını hakediyorlar" ifadelerini kullandı. | Son dakika spor haberleri

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