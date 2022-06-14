Danimarka U21 3-2 Türkiye U21 | MAÇ ÖZETİ
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ümit Milli Futbol Takımı'mız, Danimarka U21 ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadeleden 3-2 mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlılar, grubu 8 puanla kapattı. İşte Danimarka U21 - Türkiye U21 maçının özeti...
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GOL | Danimarka 2-1 Türkiye 14 Haziran 2022 | 12:00
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