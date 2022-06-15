Türkiye Litvanya maçının ardından Stefan Kuntz'dan galibiyet sözleri! "Gurur duyuyorum"
UEFA Uluslar Ligi'nda A Milli Futbol Takımı'mız, İzmir'de Litvanya'yı konuk etti. C Ligi'nin 4. maçında rakibini 2-0 mağlup eden ay-yıldızlılarda, teknik direktör Stefan Kuntz maçın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Hedeflerimize ulaştık. Hiç gol yemeden 4 maçımızı kazandık. Takımımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı. İşte açıklamalarının tamamı...
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