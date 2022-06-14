Danimarka 0-1 Türkiye | GOL (Barış Alper Yılmaz)
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. U21 Milli Takımımız, Danimarka karşısında Barış Alper Yılmaz'ın 9. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
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