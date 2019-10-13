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"Bu tip maçta aradığım tek oyuncu Cengiz"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.
13.10.2019
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Bu tip maçta bir tek oyuncu var aradığım Cengiz. Şenol Hoca'nın Yusuf Yazıcı'dan da kesinlikle faydalanması gerekir." ifadelerini kullandı.
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