Şenol Güneş: İyi bir futbol olsun istiyorum

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 elemeleri kapsamında H Grubu 8. maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçtan önce Türkiye Milli Takımı teknik direktörü Şenol Güneş ve futbolcularımızdan İrfan Can Kahveci basın mensuplarının karşısına çıktı. İşte Şenol Güneş ve İrfan Can Kahveci'nin Fransa maçı değerlendirmeleri...

Şenol Güneş: Havanın yağışlı ya da açık olması oyunumuzu değiştirmez. Futbolcular her türlü koşula hazır olmalı. Zor maç olacak. Rakibimiz güçlü. Son Dünya Şampiyonu.

Emre'nin dışında Abdülkadir Parmak ile Efecan bizimle olamayacak. İkisi burada değil ama kaptan Emre burada bizimle. Bunun dışında eksiğimiz yok, tüm oyuncularımız maça hazır.

Fransa-Türkiye-İzlanda favori olarak maçlara başladık. İzlanda biraz geride kaldı. Bizim önümüzde daha zor maçlar var. Henüz yarış bitmedi. Her engeli aşmak zorundasınız. Bugün 18 puandaysak Fransa maçını kazandığımız için buradayız.

Keşke İzlanda'yı yenseydik. Çünkü gruptaki birinci rakibimiz İzlanda... Şimdi Fransa ile oynayacağız. Dünya çapında oyunculara karşı saygı duyarak, en iyi futbolu göstermelerini bekliyorum oyuncularımdan.

Bir ülkenin dışına çıkmayı hiçbir ülke istemez. Bunu yapan ülkeler var ama Türkiye bunlardan biri değil. Bizim bunu yapmamızın amacı oradaki teröristleri temizlemek. Terörü bütün ülkelerin şiddetle kınaması gerekiyor ama herkes terörü istediği gibi kullanıyor.

Suriye'deki boşlukları herkes biliyor. ABD, Rusya bunu herkes kullanıyor. Ama buradaki zararı en çok Türkiye görüyor. Oradan sızan teröristler bizim ülkemize zarar veriyor. Biz hiçbir insanın ölmesini istemiyoruz. Oraya giden askerimizin yanındayız.



Hiçbir olumsuzluk, gerginlik olsun istemiyorum. Futbol herkesin bir araya geldiği bir spordur. Taraftarlarımızın gelebilme gayreti futbola olan bağlılığını gösterir. Fransızlar ve Türklerin dost bir şekilde maçı izlemesini isterim.

Kazanmak isteriz ama beraberlik de bizim için iyi bir sonuç. Sonuç ne olursa olsun iyi bir futbol olsun istiyorum.

Fransa uzun yıllar savunma yönüyle öne çıkan bir takımdı ancak son yıllarda hücum zenginliği arttı. Mbappe yok ama Griezmann, Giroud var. Oyuncu üretimi de var. Uluslararası tecrübeleri var. Pogba yok ama alternatifleri çok. Hepsi iyi oyuncular.

Biz de üst seviye takımlarda oynayan oyuncularımız olsun istiyoruz. Biz daha gerideyiz kabul ediyoruz ama sahaya çıktığımızda en üst seviyede futbol oynamaya çalışacağız.

Deschamps'ın övgülerine teşekkür ediyoruz. Değerli bir hoca ve değerli bir oyuncuydu. Fransa'yı yendiğimizde Konya'dan İzlanda'ya 6,5 saatte gittik. İlk maçtan sonra 1 gün daha araya konulmalı. Deschamps'a bu konuda katılıyorum.

Bir gün bile daha önemli. Oyuncuların zihinsel ve fiziksel dinlenmeleri çok önemli. Böyle olursa sakatlıklar daha az olur. Deschamps'a katılıyorum bu sıkışıklık düzenlenmeli.

Genç oyuncularımızın Avrupa'da oynaması önemli ama süre almaları da önemli. Zeki oynuyor ama Yusuf fazla süre alamıyor. Yusuf Yazıcı geleceği parlak ama çok çalışması gereken bir oyuncu. Le Havre'de Ertuğrul ve Umut var. Umarım onlar da gelişir.



İrfan Can Kahveci: Final niteliğinde bir maç. Türkiye'de galip geldik, iyi ekip olduğumuzu gösterdik. Yarın da kazanmak için maça çıkacağız.

Milli Takımı her zaman düşünüyoruz. Buradaki arkadaşlarımızı özlüyoruz. Avrupa Şampiyonası'na katılmayı düşünüyoruz.