"Bir devre Burak bir devre Cenk oynar işi kurtarırız"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "İki forvetimiz var bir devre Burak bir devre Cenk oynar işi kurtarırız. İki oyuncuda şu an 45 dakikalık." ifadelerini kullandı.