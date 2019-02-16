Başkan Erdoğan'dan flaş Milli Takım açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber canlı yayınında A Milli Takım hakkında konuştu. Başkan Erdoğan, "Yerli ve milli olmayı savunan bir kişi olarak Milli takımın başında yerli teknik direktör olmasını isterim." dedi.