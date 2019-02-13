Portekizli muhabirden Galatasaray yorumu

Galatasaray ile Benfica arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesini öncesi Portekiz O Jogo gazetesi muhabiri Pedro Azevedo, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Benfica'nın iyi bir çıkış yakaladığını belirten Azevedo "Kolay bir maç olmayacak" dedi.