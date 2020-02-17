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Başantrenör Ufuk Sarıca açıklamalarda bulundu

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek 12 Dev Adam, Ankara'da medya günü gerçekleştirdi. A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, açıklamalarda bulundu.
17.02.2020

Başantrenör Ufuk Sarıca'nın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Sertaç ile Buğra cuma günü olmayacaklar. Ondan sonrası nasıl olacak şu anda bende kestiremiyorum. Karışık bir süreç oluyor. Yeni arkadaşlarımız var, ilk defa A Milli Takım forması giyecek genç arkadaşlarımız var. Elimizdeki kadroyla en iyisini yapıp bu iki maçı kazanmak için çabalayacağız. İnşallah her şey istediğimiz gibi gider."

Ersan, Furkan, Cedi Milli Takım'da yoklar. Eksikliklerini hissedecek misiniz?

"Bu saydığınız isimler önemli isimler. Bizle beraber o düzenin içinde olmuş isimler. Scottie yok, Larkin de yok. Devşirme oyuncularımızı da kullanamayacağız. Bu pencerede zaten NBA oyuncularımızı buraya getiremiyorduk. Genç arkadaşlarımız için de bu önemli bir fırsat. Eksiklikler hissedilecek ama sahada en iyisini yapmak zorundayız."

"Ankara'da bir sürü maç oynadık. Hepsini de kazandık, ben salonun dolacağına inanıyorum. Ankaralı basketbolseverlerin çok iyi destekleyeceğine inanıyorum."

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