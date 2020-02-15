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Şenol Güneş açıkladı! Merih EURO 2020'de oynayacak mı?

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kulüplerin borçlarının sebebinin yabancı futbolcular olduğunu söyledi.
15.02.2020

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 hazırlıkları ve yabancı sınırlaması başta olmak üzere birçok konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

EURO 2020 için kamp ve hazırlık maç programını yaptıklarını belirten Güneş, "İtalya maçı, sportif anlamda, tanıtım anlamında hem de Fair-play anlamında çok önemli. böyle bir açılış maçı bize denk geldi. Bakü'de oynamak bizim için büyük avantaj. İtalya maçının ne olacağını bilmiyoruz. İkinci maç çok önemli, galler ile oynayacağımız bu maçta iyi skor almalıyız. İsviçre'nin başında da Türkiye'yi çok iyi tanıyan Petkovic var." dedi.

EURO 2020'de pozitif futbol oynamaya çalışacaklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Karakter ve yetenek olarak çok iyi oyuncularımız var. Merih Demiral sinerjisiyle çok katkı yapan bir oyuncuydu. Turnuvaya gelmesini isterim ama oynar mı bilmiyorum. Yusuf Yazıcı iyiye gidiyor, Abdülkadir Ömür iki haftaya dönecek. Dorukan Toköz de dönecek. Ozan Kabak'ın tekrar geri gelmesi avantaj. Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Mert Çetin, belki liglerde oynayan oyuncular, Serdar Aziz..." şeklinde konuştu.

"Sol bekte sayı olarak eksiğiz." diyen Şenol Güneş, "Hasan Ali Kaldırım iyileşti ama durumu nasıl olacak bakacağız. Emre Akbaba, Mert Hakan Yandaş gibi oyunculara bakacağız. Emre Akbaba uzun sakatlık geçirdi, ne kadar taşıyacak bilmiyorum. Hazırlık maçlarında göreceğiz. Yeni oyuncular katacağız. bu bir yarış. TC vatandaşı olarak tüm oyunculara kapımız açık." dedi.

Mevcut yabancı kuralına değinen Güneş, "14 oyuncu fazla, Türk oyuncuların oynaması lazım. Türk oyuncu lazımsa, kulüp yapılarına bakmamız lazım. Altyapılara yönelmemiz lazım. Borçların sebebi yabancı oyuncular. Döviz karşısında paramızı korumak istiyoruz ama paramız gidiyor. Türk futbolcusuna döviz vermemekle Türk parasını koruyamayız." dedi.

"14 yabancı alıyoruz, yarısı oynamıyor." diyen Güneş, "Bu yabancı transferleri kolaya getiriyor. Menajer getiriyor, tarama da yapılmadan alınıyor. Ben de başarılı olsam, günlük başarı için giderim alırım yabancı. 6-7 yabancı oyuncu yeter. Falcao'yu oynatma bakalım hadi? Adem'i oynat, Falcao'yu beklet! Ne zaman oynar adem, Falcao'nun kötü olduğunu görürsen oynar. Yabancı kriteri çıktığında doğru maddeler vardı. :ok oyuncu alan TFF'ye ödeme yapacaktı ama olmadı. Trabzonspor kimi sattı? Yusuf Yazıcı! kimi satmayı düşünüyor, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür! Türk futbolu bu şekilde kalkınabilir. Beşiktaş'a Pepe'yi aldık en oldu? Giderken erozyona uğruyorsun. Ne marka değeri artıyor, ne oyuncu değeri artıyor." ifadelerini kullandı.

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