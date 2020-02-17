17 Şubat 2020, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan açıklamalarda bulundu

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek 12 Dev Adam, Ankara'da medya günü gerçekleştirdi. Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi Ömer Onan, açıklamalarda bulundu.
17.02.2020

Ömer Onan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Oyuncular ve takım mantalitesi, sahada koydukları performans maçları kolay veya zora sokuyor. Hollanda'ya da bugün eğer siz gereken mücadeleyi yapmadığınız zaman, Hollanda da maça ortak olabilir. O açıdan bizim rakiplerin durumundan ziyade biz nasıl sahada olacağız, ne kadar mücadele edeceğiz, ne kadar verilen taktiğe uyacak arkadaşlar; bence bunlar daha önemli. Bu açıdan Hollanda ve İsveç maçı da önemli. Tabii İsveç maçına biraz daha tam kadro çıkabiliriz gibi duruyor, ona bakacağız."

"NBA OYUNCULARI GELEMİYOR"

"NBA oyuncuları gelemiyor. Şunu da söyleyeyim, Larkin Türk oldu. Larkin gelecekti fakat sakatlandı, 10 gün yok. Scottie Wilbekin, Euroleague maçları olduğu için takımların göndermesi kolay değil. Anadolu Efes de bizden izin istedi sakatlıklardan dolayı. Aynı güne maç geldiği için ve sakatlıkların çok olmasından dolayı Buğra ve Sertaç'a izin vereceğiz."

EUROLEAGUE İLE FIBA AYNI GÜNE MAÇ KOYUYOR

"Euroleague ile FIBA aynı güne maç koyuyor. Bu bizle alakalı bir şey değil. Anadolu Efes'in karşılaşmasından sonra Buğra ve Sertaç Milli Takım'a katılacaklar. Doğuş ve Melih hep bizimle olacak."

"Her zaman Ankara'da iyi bir atmosfer var. Ankara seyircisi salonu dolduruyor. Çok güzel bir görsel şölen oluyor, burada oynadığımız çoğu maçı kazanıyoruz. Aynı atmosferi bekliyorum."

Milli Takım Kaptanı Semih Erden açıklamalarda bulundu Milli Takım Kaptanı Semih Erden açıklamalarda bulundu 17.02.2020
Başantrenör Ufuk Sarıca açıklamalarda bulundu Başantrenör Ufuk Sarıca açıklamalarda bulundu 17.02.2020
Ömer Onan açıklamalarda bulundu Ömer Onan açıklamalarda bulundu 17.02.2020
Kupada ilk finalist Darüşşafaka oldu Kupada ilk finalist Darüşşafaka oldu 15.02.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Kartal Özmızrak: Önümüzde çok ciddi bir maç var Kartal Özmızrak: Önümüzde çok ciddi bir maç var 14.02.2020
Doğuş Özdemiroğlu: İyi savunma yaparak maçı kazandık Doğuş Özdemiroğlu: İyi savunma yaparak maçı kazandık 14.02.2020
Kupayı kazanamazsak finalde olmanın bir esprisi yok "Kupayı kazanamazsak finalde olmanın bir esprisi yok" 14.02.2020
Dörtlü final heyecanı başlıyor Dörtlü final heyecanı başlıyor 14.02.2020
12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı 12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı 14.02.2020
Shane Larkin Türk kimliğini aldı Shane Larkin Türk kimliğini aldı 13.02.2020
Shane Larkin ismini değiştirecek mi? Hidayet Türkoğlu açıkladı Shane Larkin ismini değiştirecek mi? Hidayet Türkoğlu açıkladı 07.02.2020
Hidayet Türkoğlu'ndan Shane Larkin değerlendirmesi Hidayet Türkoğlu'ndan Shane Larkin değerlendirmesi 01.02.2020
Bryant'ın helikopter kazasında öleceği çizgi filmde gösterildi Bryant'ın helikopter kazasında öleceği çizgi filmde gösterildi 27.01.2020
Basketbolda ilklerin adamı Kobe Bryant Basketbolda ilklerin adamı Kobe Bryant 27.01.2020
Los Angeles'ta hayranları Kobe Bryant'ın yasını tutuyor Los Angeles'ta hayranları Kobe Bryant'ın yasını tutuyor 27.01.2020
LeBron James acı haber sonrası yıkıldı! LeBron James acı haber sonrası yıkıldı! 27.01.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçında büyük gerginlik! Sofiane Feghouli ve Gökhan Töre...
Fenerbahçe'nin Eski Başkanı Ali Şen: Trabzonspor'un kollandığını düşünmüyorum!
İspanyol basını duyurdu! Radamel Falcao için sürpriz teklif
Spor yazarları Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor maçını değerlendirdi
Spor yazarları Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi
Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de çanlar çalıyor! Erol Bulut ve Alex de Souza...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör