TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan açıklamalarda bulundu

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek 12 Dev Adam, Ankara'da medya günü gerçekleştirdi. Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi Ömer Onan, açıklamalarda bulundu.

Ömer Onan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Oyuncular ve takım mantalitesi, sahada koydukları performans maçları kolay veya zora sokuyor. Hollanda'ya da bugün eğer siz gereken mücadeleyi yapmadığınız zaman, Hollanda da maça ortak olabilir. O açıdan bizim rakiplerin durumundan ziyade biz nasıl sahada olacağız, ne kadar mücadele edeceğiz, ne kadar verilen taktiğe uyacak arkadaşlar; bence bunlar daha önemli. Bu açıdan Hollanda ve İsveç maçı da önemli. Tabii İsveç maçına biraz daha tam kadro çıkabiliriz gibi duruyor, ona bakacağız."

"NBA OYUNCULARI GELEMİYOR"

"NBA oyuncuları gelemiyor. Şunu da söyleyeyim, Larkin Türk oldu. Larkin gelecekti fakat sakatlandı, 10 gün yok. Scottie Wilbekin, Euroleague maçları olduğu için takımların göndermesi kolay değil. Anadolu Efes de bizden izin istedi sakatlıklardan dolayı. Aynı güne maç geldiği için ve sakatlıkların çok olmasından dolayı Buğra ve Sertaç'a izin vereceğiz."

EUROLEAGUE İLE FIBA AYNI GÜNE MAÇ KOYUYOR

"Euroleague ile FIBA aynı güne maç koyuyor. Bu bizle alakalı bir şey değil. Anadolu Efes'in karşılaşmasından sonra Buğra ve Sertaç Milli Takım'a katılacaklar. Doğuş ve Melih hep bizimle olacak."

"Her zaman Ankara'da iyi bir atmosfer var. Ankara seyircisi salonu dolduruyor. Çok güzel bir görsel şölen oluyor, burada oynadığımız çoğu maçı kazanıyoruz. Aynı atmosferi bekliyorum."