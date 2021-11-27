A Milli Takım'ımız Portekiz karşısında! Bizim Çocuklar 2022 Dünya Kupası'na katılabilir mi?

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off'a kalan A Milli Takım'ımız, oldukça zorlu bir gruba düştü. Portekiz ile deplasmanda oynayacak olan milliler, maçı kazanması halinde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle oynayacak. Mücadele öncesinde A Spor yorumcusu Taner Karaman, Bizim Çocuklar'ın tur şansını değerlendirdi. İşte o sözler...

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