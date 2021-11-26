26 Kasım 2021, Cuma
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2022 Dünya Kupası Elemeleri Play-off turunda A Milli Takım'ımız Katar bileti almak istiyor!
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'ımız grubunu 2. sırada tamamlayarak play-off etabına katılmaya hak kazandı. Millilerin bu etaptaki rakibi yapılacak olan kura çekiminin ardından belli olacak. A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök kura çekimi ve Ay-yıldızlıların Katar bileti alma şansını canlı yayında değerlendirdi. İşte o sözler...
26.11.2021
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