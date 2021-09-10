10 Eylül 2021, Cuma
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A Milli Takım'da yeni teknik direktör kim olacak? "Ralf Ragnick gündeme geldi"
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'le karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Federasyonun bu açıklamasından sonra gözler yeni teknik adamın kim olacağına çevrildi. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, milli takımdaki son gelişmeleri aktardı. Kul, "İlk etapta Okan Buruk ve Joachim Löw ismi gündeme geldi. Şu anda yerli adaylar pek düşünülmüyor, yabancı tercih üzerine yoğunlaşılmış durumda. Alman ekolüyle ilgili gelişmeler olabilir. Ralf Rangnick kulağımıza gelen isimlerden bir tanesi." dedi.
10.09.2021
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