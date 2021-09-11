Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ın yeni hocası kim olacak? İşte favori isim

A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, A Milli Takım ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Özcan, "Milli Takım'ın hocası yerli olabilir. Uzun vadede yabancıya da dönebilir. Okan Buruk ismi gündemde. Norveç maçına kadar mutlaka bir yerli teknik adamla anlaşılacaktır" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

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