10 Eylül 2021, Cuma
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Spor yazarları Şenol Güneş'in ayrılığını değerlendirdi
Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını duyurdu. A Spor yorumcuları Reha Kapsal, Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgiç, deneyimli çalıştırıcının ayrılığını değerlendirdi.
10.09.2021
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