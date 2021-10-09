A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Norveç maçının ardından konuştu! "İddiamız devam ediyor"

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'ımız, gruptaki 7. maçında Norveç ile karşı karşıya geldi. Milli Takım'ımız mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılsa da, Norveç daha fazla puana sahip olması sebebiyle gruptan çıkma şansımızı zora soktuk. Karşılaşmanın ardından Milli Takım'da ilk maçına çıkan Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

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