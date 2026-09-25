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Kocaeli’de A Milli Takım’a büyük destek
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Kocaeli’de A Milli Takım’a büyük destek

UEFA Uluslar A Ligi’nde Türkiye, gruptaki ilk maçında Kocaeli Stadyumu’nda Fransa’yı konuk etti. Taraftarlar, ısınmak için sahaya çıkan milli futbolculara büyük ilgi gösterdi.

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