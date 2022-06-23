A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Cengiz Ünder: Umarım bir an önce B Ligi'ne çıkarız
A Milli Takımımızın yıldız oyuncusu Cengiz Ünder, A Spor’a özel açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, “Daha iyi takımlarla oynamak istiyoruz, umarım bir an önce B Ligi’ne çıkarız.” ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar…
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