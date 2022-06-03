A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu!
A Milli Takım'ımızın teknik direktörü Stefan Kuntz ve milli futbolcu Cengiz Ünder, Faroe Adaları maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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