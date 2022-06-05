Stefan Kuntz'a flaş sözler! "Fikirleri olmalı ama..."
A Milli Futbol Takımımız, Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında Faroe Adaları'nı evinde 4-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup etti ve galibiyetle başladı. Maçtan sonra A Spor yorumcusu Reha Kapsal, teknik direktör Stefan Kuntz hakkında konuştu. Kapsal, "Bir antrenörün fikri olmalı. Biz fikirleri göremiyoruz. Milli maçların bize sadece istatistik anlamda faydası var. Kuntz saha içerisindeki yapısal bozuklukları halletmeli. Bunun için burada." dedi.
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