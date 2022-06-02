Barış Alper Yılmaz A Spor'a konuştu! "Önümüzdeki sezon daha iyi olacağım"
Barış Alper Yılmaz, Ümit Milli Takımı'nın, Kazakistan ve Danimarka ile oynayacağı U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçları öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Bu sezon taraftara iyi bir Barış izlettiremedim. Önümüzdeki sezon daha iyi olacağım. İki maçı da çok iyi oynayıp kazanacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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